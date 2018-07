“Pellicole” – Proiezione del film “Rosso come il cielo”

Secondo appuntamento con “Pellicole”, la rassegna cinematografica promossa dal Comune di Celle Ligure e organizzata dall’Associazione Progetto Cine Indipendente. Verrà proiettato il film di Cristiano Bortone “Rosso come il cielo”.

Siamo nei primi anni ’70 e Mirco è un bambino come tanti che vive la spensieratezza di quell’età. Un giorno si ferisce in casa con un fucile trovato accidentalmente carico e progressivamente perde la vista. Tutta la sua vita cambia. In quegli anni i bambini non vedenti non possono frequentare le scuole normali e i genitori di Mirco sono costretti a mandarlo in un istituto specializzato di Genova.

Qui Mirco ha due possibilità: imparare quello che l’istituto gli offre, ovvero sopravvivere in un mondo fatto di pregiudizi per andare a fare tutta la vita un “lavoro da ciechi”, o lottare contro quel mondo e seguire il proprio sogno. Mirco lotterà contro tutto e tutti per trovare la sua strada e iniziare a scardinare la buia gabbia della disabilità.

Ispirato alla storia vera di Mirco Mencacci, noto montatore del suono italiano, “Rosso come il cielo” è una favola commovente e al tempo stesso delicata ed eroica, in cui Mirco è un piccolo Davide che abbatte un Golia fatto di disabilità ma soprattutto di pregiudizi ed emarginazione. Un film poesia in cui lo spettatore si ritroverà spesso a chiudere gli occhi per essere trascinato in un mondo fatto di suoni più che di immagini. Da sottolineare anche che gli attori, in particolare il piccolo protagonista Luca Capriotti, sono quasi tutti al loro debutto cinematografico.