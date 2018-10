Sabato 6 e domenica 7 ottobre, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Parrocchia San Giovanni Battista organizza, tramite la consigliera delegata alla frazione, all’Agricoltura e all’Artigianato Rosanna Gelmini, l’evento “Peagna sotto le stelle”, nell’ambito del programma di valorizzazione della frazione cerialese. “Una manifestazione innovativa per riportare all’antico borgo medievale l’attenzione turistica che merita”, afferma Gelmini.

Attraverso “Peagna sotto le stelle” la nuova amministrazione vuol far rivivere le bellezze culturali del borgo, quali la ricca biblioteca dell’associazione Amici di Peagna, le due chiese, i ruderi di Capriolo, le caratteristiche case tardo medioevali, la leggendaria fonte di “Anthia” e i percorsi naturalistici che partono dalla frazione. “Queste iniziative saranno ripetute prossimamente con manifestazioni nuove ed esclusive per turisti e cittadini del comprensorio”, aggiunge la consigliera delegata alla frazione cerialese.

La due giorni di “Peagna sotto le stelle” offrirà anche intrattenimenti musicali, dal jazz al rock e ai mitici brani anni 80, stand gastronomici, mercatino dell’artigianato e vedrà il borgo trasformarsi magicamente in un set fotografico con modelle e abiti da sogno. Durante la giornata del 6 ottobre, in collaborazione con il consigliere delegato allo Sport Giorgio Vigliercio, verrà premiata dall’amministrazione la squadra maschile under 15 di basket, campione regionale di categoria.

Sabato 6 ottobre

ore 15 Mercatino dell’Antiquariato e Fate in Musica dell’Assenzioband

dalle ore 15 apertura degli stand gastronomici

ore 16:30 Elezioni Miss Fata e concerto

ore 18 Santa Messa, a seguire la premiazione della squadra maschile under 15 di basket, campione regionale

ore 18:45 Concerto Jazz De Rue 4set presso il teatro “Vacca”

ore 21 concerto rock con F9

Domenica 7 ottobre presso il Teatro “L. Vacca” alle ore 21 musica anni ’80 con Dj Totox.