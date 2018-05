Patrizia Emilitri presenta il libro “La bambina che trovava le cose perdute”

Presso la Biblioteca Civica “Agostino Sasso” in via Romana 36 Patrizia Emilitri presenta il suo nuovo libro “La bambina che trovava le cose perdute”. Interviene Graziella Frasca Gallo. Evento in collaborazione con la Libreria Mondadori di Loano.

Dall’inconfondibile e delicata penna dell’autrice varesina Patrizia Emilitri la storia intensa e suggestiva di una bambina speciale, capace di ritrovare gli oggetti più cari o preziosi che la gente smarrisce e intrecciare così desideri e destini.

Sposata, ha due figli e vive con gli amati cani. Patrizia Emilitri è ragionera e si occupa di contabilità, eppure la passione per la scrittura la coglie fin da giovanissima e la fa partecipare a vari concorsi letterari ma solo di recente si è messa alla prova con il grande pubblico. Vince il concorso letterario “Conca Azzurra” nel 2009, il Premio Chiara Inediti nel 2010 ed è più volte finalista al premio “Montagne d’argento”.

Ha collaborato con La Prealpina, La Provincia, Varese News, Varese Report e con il sito web Rosa Shokking. Nel 2013 ha fondato con due amiche il gruppo Le Curiose, che si occupa di organizzare eventi letterari e presentazioni con autori, e tiene corsi di scrittura presso La Tana delle Costruzioni, in provincia di Varese. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo per Macchione Editore “La volta del Bricolla” (2010), “Il Testamento della maestra Elma” (2011) e “L’amore è morto” (2013). Per Sperling & Kupfer è uscito nel 2014 il romanzo “La carezza leggera delle primule”.