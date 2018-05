“Passin Passetto 2018” – Verso il Castello

Una passeggiata tra le colline e i borghi di Garlenda alla scoperta dei sapori sulle Antiche Vie del Sale. Giunta alla sua ottava edizione la “Passin Passetto” rinnova la formula. Quest’anno saranno diverse le possibilità per scoprire le bellezze di Garlenda e del suo entroterra:

Percorso “del golfista”, turistico di 4 km per una durata di circa 2 ore

Percorso “del sale”, escursionistico di 8 km per una durata di circa 3 ore

Percorso con “e-bike”, escursione in mountain bike con pedalata assistita per una durata di circa 3 ore

L’evento è dog friendly, gli amici a quattro zampe sono i benvenuti

Tutte le passeggiate saranno svolte con accompagnatori

Al termine dell’escursione i partecipanti verranno accolti nel giardino del Castello Costa del Carretto per la cena a base di piatti tipici della tradizione ligure

Seguirà concerto con “I Lambertz”, musica revival anni ’80 e ’90, concerto è aperto a tutti

Prezzi: adulti € 25, con noleggio e-bike € 50, bambini fino a 12 anni € 12

Informazioni e prenotazioni obbligatorie:

Comune di Garlenda, 0182580056 (solo al mattino)

Per escursione con e-bike: 3922237757