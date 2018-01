“Passeggiata Dantesca” con il Club Alpino Italiano

Continuano gli appuntamenti di “Loano non solo mare”, programma curato dalla sezione loanese del Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano. Per giovedì 1 febbraio il programma prevede una “Passeggiata Dantesca”. L’itinerario ad anello toccherà Noli, Ganduglia, Tosse, Voze, il castello e si concluderà con il ritorno a Noli. La durata dell’escursione è di circa 4 ore ed ha un dislivello di circa 520 metri.

I partecipanti si troveranno alle ore 8:30, possibilmente con auto propria, in piazza Valerga a Loano. Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è richiesta la sottoscrizione dell’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (telefono 019672366, cellulare 3497854220).

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.