Scopriamo la civiltà contadina antica e moderna in una iniziativa organizzata da Associazione Amici di San Lorenzo in collaborazione con Geologi a Spasso, in cui sarà possibile visitare la chiesa medioevale di san Lorenzo a Varigotti

Passeggiata culturale sulle alture di Varigotti con guida ambientale escursionistica alla scoperta delle tradizioni contadine antiche e dei giorni nostri. Incantevoli sentieri affacciati sul mare ci conducono lungo un itinerario “a mezza costa” ad ammirare le caratteristiche case della frazione Kien, la pittoresca Pria Grossa e gli spettacolari panorami su Capo Noli. Scopriremo la civiltà dell’olivo dai Monaci di Lèrins alla colombaia riscoperta e gli agrumi: Gallesio e la Pomona Italiana, il Chinotto e il Pernambucco.

Dislivello in salita: 350 metri

Lunghezza: 6 km

Ritrovo in via Aurelia 99 all’esterno della chiesa parrocchiale nuova

Rientro previsto: ore 15:30

Difficoltà: E (adatta a persone di tutte le età)

Sono raccomandati abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini da trekking, pranzo al sacco e acqua