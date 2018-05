Passeggiata culturale guidata lungo il “Balcone sul Mare”

Nell’ambito del progetto “Finale Nature, Landscape & ArcheoTrekking”, patrocinato dal Comune di Finale Ligure, torna l’appuntamento dedicato alla natura e alla scoperta delle tradizioni della cultura dell’ulivo in Liguria, in particolare a Varigotti.

Sabato 2 giugno passeggiata culturale con guida ambientale escursionistica percorrendo il sentiero denominato “Balcone sul Mare”: si attraverserà secolari uliveti per raggiungere in località Donio il frantoio e agriturismo. Un percorso in mezzo alla natura su selciati storici e con panorami unici affacciati sullo splendido mare di Varigotti. Visita al frantoio e cena all’agriturismo

Costo 30 €

Prenotazione obbligatoria entro le ore 19 di venerdì 1 giugno

Necessarie scarpe adeguate ad un terreno disconnesso e torcia per la discesa dopo cena

Ritrovo ore 17 c/o Centro Civico Varigotti