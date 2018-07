Passeggiata alla scoperta della cultura dell’ulivo

Venerdì 27 luglio in occasione dell’eclissi di luna un’occasione per scoprire il nostro territorio e ammirare l’eclissi più lunga del secolo.

Passeggiata culturale con la guida ambientale escursionistica Laura Vannucchi percorrendo il sentiero denominato Balcone sul Mare: si attraverserà secolari uliveti per raggiungere in località Donio il frantoio e agriturismo. Un percorso in mezzo alla natura su selciati storici, con panorami unici affacciati sullo splendido mare di Varigotti, visita al frantoio e cena all’agriturismo.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 19 del giorno precedente

Posti limitati, massimo 20 partecipanti

Necessarie scarpe adeguate ad un terreno disconnesso e torcia per la discesa dopocena

Ritrovo ore 17 Centro Civico Varigotti

Costo 25 €

Con il patrocinio del Comune di Finale Ligure