“A Parole Ubikate” Andrea Scanzi presenta “Con i piedi ben piantati sulle nuvole”

Incontro con lo scrittore e giornalista Andrea Scanzi e presentazione del libro “Con i piedi ben piantati sulle nuvole. Viaggio sentimentale in un’Italia che resiste” (Rizzoli). Introduce Renata Barberis. Nell’ambito del Festival Parole Ubikate in mare.

“C’è chi va dallo psicologo, chi al poligono a sparare, chi scrive sulla bacheca di Salvini. E poi c’è chi, per ordinare i propri pensieri, parte…”. È quello che ha fatto il giornalista Andrea Scanzi in questi ultimi densissimi mesi, attraversando da nord a sud un Paese in crisi d’identità, privo di direzione politica, in balia di qualsiasi pulsione autoconservativa. Per raccontarne da vicino luoghi e persone, che sono per lui il vero baluardo di resistenza e utopia.

Un viaggio a ritroso, dove “tornano i luoghi nascosti, sospesi fuori dal tempo e affascinanti nella loro apparente clandestinità, Tornano i paesaggi a strapiombo, con l’abisso giusto sotto, per ricordarci quanto sia tutto dannatamente labile. La tavola, la convivialità. Il ricordo di chi non c’è più. Torna la ribellione. Torna la natura incontaminata, o quel che ne resta…”

In caso di pioggia l’incontro si svolgerà al coperto nella adiacente galleria Crocetta