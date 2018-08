“Parole in cammino” a Particelle

In occasione delle due giornate di agosto – martedì 28 e mercoledì 29 – dedicate ai bambini presentiamo il primo evento a cui potete partecipare: “PAROLE IN CAMMINO”, organizzato dall’Associazione Pippinin.

Negli spazi fluidi della celletta n. 4 è stato allestito un accogliente angolo da cui muoverà l’imperdibile esperienza di lettura partecipata a cura di Barbara ed Elena. I bimbi si ritroveranno a rivivere le atmosfere del libro che viene letto e teatralizzato. I posti sono limitati! Solo 8 bambini per giornata… quindi consigliamo di prenotarsi in fretta! Potete prenotare passando direttamente da P.Articelle per versare la quota che andrà a coprire le spese sostenute dall’Associazione. Non si accetta, per motivi organizzativi, altro tipo di prenotazione.

Parallelamente si svolgerà l’esposizione delle opere fotografiche di Martina Palatova con i suoi bimbi e genitori nell’abbraccio delle fasce il cui utilizzo viene spiegato dalla consulente Fiorella Ferretti. Sarà possibile dalle ore 17 avere una consulenza e un consiglio all’acquisto di fasce bellissime esposte nella celletta n. 5, ammirare le dolcissime foto e prenotare uno shooting fotografico familiare senza obbligo di acquisto dalle ore 18.

Elena Mangialardi e Giusy Ghioldi restano a disposizione dei bambini che nel pomeriggio dalle 16 vorranno provare a cimentarsi con i loro lavori artigianali e creativi.