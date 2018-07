Paolo Giordano a “Parole Ubikate in mare”

Incontro con lo scrittore Paolo Giordano e presentazione del libro “Divorare il cielo” (Einaudi). Letture a cura dell’attore Giorgio Scaramuzzino. Introduce Renata Barberis. Nell’ambito del festival “Parole Ubikate in mare” a cura della Libreria Ubik e del Comune di Albissola Marina.

A dieci anni dal grande successo de “La solitudine dei numeri primi” Paolo Giordano torna a raccontare la giovinezza, poi l’azzardo di diventare adulti, in un romanzo potente e generoso.

La prima volta che Teresa li vede stanno facendo il bagno in piscina, nudi, di nascosto. Lei li spia dalla finestra. Le sembrano liberi e selvaggi. “Sono tre intrusi”, dice suo padre. O tre ragazzi e basta, proprio come lei. Bern, Tommaso e Nicola. E Teresa che li segue, li studia, li aspetta. Teresa si innamora di Bern. In lui c’è un’inquietudine che lei non conosce, la nostalgia per un’idea assoluta in cui credere: la religione, la natura, un figlio.