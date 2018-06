“Panico al villaggio” – Proiezione a Pellicole 2018

C’era una volta un piccolo villaggio, chiamato Villaggio, dove vivevano un cowboy e un indiano. Si chiamavano Cowboy e Indiano. Un giorno decidono di festeggiare il compleanno del loro amico Cavallo e di regalargli un barbecue. Peccato che, per costruire il barbecue, invece di ordinare 50 mattoni se ne facciano recapitare 50 milioni. È l’inizio di una carambola di avvenimenti e situazioni tanto surreali quanto divertenti.

“Panico al villaggio” è un piccolo capolavoro di animazione in cui i due registi danno vita ai giocattoli nello stesso modo in cui i bambini li animano nei loro giochi, ricreando la stessa magia di quei momenti. Il mondo intero del film è governato da regole e tempistiche che appartengono indiscutibilmente all’universo del gioco infantile. Si può dire che non sia solo un film destinato ai più piccoli ma si rivolga anche, e forse ancor di più, ai grandi, che non si ricordano più cosa succedeva quando erano piccoli e giocavano con i soldatini, i cowboy, i cavalli.

Nato da una serie televisiva questo lungometraggio in stop motion ha nell’imprevedibilità di fondo e nella natura potenzialmente inesauribile della sua narrazione l’aspetto più originale, perduto e spettacolare. Non ci sono coordinate a cui aggrapparsi, nessuno schema in cui far rientrare la trama, tutto può succedere e succede di tutto.

Presentato nel 2009 nella selezione ufficiale del Festival di Cannes (primo lungometraggio in stop motion a partecipare alla rassegna), è stato realizzato in 260 giorni con l’utilizzo di 1500 giocattoli.