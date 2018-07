Palio Storico di Albenga

Ritorna la consueta sfida tra i quattro quartieri San Giovanni, San Siro, Sant’Eulalia e Santa Maria, che concorreranno per aggiudicarsi la vittoria ed essere festeggiati per un anno interno. Per quattro serate il centro storico di Albenga tornerà indietro nel tempo fino al Medioevo. Spettacoli, giochi e tornei, cantine aperte e molto altro ancora in un’atmosfera unica.

Il centro storico offrirà decine di attrazioni e punti ristoro, rigorosamente in ambientazione d’epoca, menù compresi. Non mancheranno esibizioni di mangiafuoco, giocolieri e musicanti e, oltre alle prove di abilità in cui si dovranno misurare i quartieri per ottenere l’ambito Palio, si svolgerà l’elezione della Pulcherrima Puella, la più bella del Palio.

Quest’anno il drappo che rappresenta san Verano e il Drago è opera del pittore Umberto Padovani e il periodo di ambientazione sarà come di consueto il 1227, anno in cui l’Imperatore Federico II, trovandosi a Cremona, inviò il legato imperiale Ottone I duca di Baviera ad Albenga per dimostrare l’appoggio del Sacro Romano Impero alla città e garantirne la tutela contro gli intrighi della Repubblica di Genova.

La festa che riporterà Albenga nel Medioevo prenderà il via giovedì 19 luglio per concludersi domenica 22. I quattro quartieri si scontreranno in varie competizioni per la conquista del Palio. Nella splendida cornice medievale del centro storico i giochi saranno impreziositi da un ulteriore capitolo della storia del XIII secolo e la Duecentesca affronterà il grande tema dei Templari e del loro passaggio in Albenga.

Lo spettacolo di grande fascino vedrà, oltre alla ricerca del Gral, alcuni elementi essenziali quali fuoco, musica, mistero, danze e combattimenti. Tra i figuranti anche personaggi dei quartieri. Una rievocazione che lascerà gli spettatori con il fiato sospeso.

Il Palio Storico dei Rioni nasce nel 2010 come una sfida tra le quattro zone in cui era ed è diviso il centro storico albenganese, da una felice idea dell’Associazione MareEventi, subito accolta dall’allora sindaco Rosy Guarnieri, e prende il nome di Palio dei Rioni. Nel 2012 l’amministrazione comunale, visto il successo, la fa diventare a tutti gli effetti una sua manifestazione e nel 2013 ne cambia il nome in Palio Storico dei Rioni, disciplinandone tutti gli aspetti in un apposito regolamento. Nel 2016 l’attuale amministrazione, per una maggiore coerenza storica, chiama i Rioni con il loro antico nome di Quartieri e la manifestazione prende il nome di Palio Storico di Albenga. Lo stendardo da consegnare ai vincitori viene affidato tramite un concorso di idee.