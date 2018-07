Palestra speleologica con il Gruppo Grotte CAI Savona

Il Gruppo Grotte CAI Savona organizza una palestra speleologica all’aperto nella splendida cava dei fossili a Borgio Verezzi. L’attività non richiede particolari doti fisiche ed è l’occasione ideale per trascorrere una piacevole giornata in compagnia e provare ad utilizzare l’attrezzatura speleologica su corda in totale sicurezza con la completa assistenza degli istruttori speleologi del Club Alpino Italiano di Savona.

A causa del numero limitato dei posti disponibili è necessario prenotarsi entro le ore 22:30 di venerdì 6 luglio

È possibile l’iscrizione presso la sede in corso Mazzini 25 Savona – piano terra dell’Asilo Nido Piramidi tutti i venerdì dalle 21 alle 22

Quota di partecipazione (comprensiva di eventuale assicurazione infortuni e noleggio attrezzatura personale e collettiva fornita dal CAI): 9 € soci Cai / 15 € non soci