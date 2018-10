“Paesi e Sapori” – Mostra mercato della tradizione regionale italiana

A Savona il fine settimana è dedicato agli amanti della buona tavola e agli appassionati dei sapori semplici e genuini. Sabato 20 e domenica 21 ottobre dalle ore 10 alle 20 corso Italia ospita “Paesi e Sapori”, mostra mercato che presenta al pubblico le migliori produzioni della tradizione regionale italiana.

“La manifestazione – afferma Fabio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori – rappresenta un’ambiziosa iniziativa culturale che promuove in modo concreto la cultura dei prodotti di qualità e favorisce il rapporto diretto tra il pubblico e i produttori agroalimentari in grado di trasmettere tradizione ed antichi saperi, sapori che ricordano le immagini dei territori da cui provengono. Ciò che si assaggia viene raccontato per lasciare qualcosa di più di un sapore: la memoria di un incontro con artigiani che hanno il desiderio di comunicare la passione per il loro mestiere”.

Venti imprese accompagneranno i visitatori in un viaggio affascinante tra i percorsi del gusto e della qualità, alla scoperta di prodotti enogastronomici opportunamente selezionati al fine di garantire un’ampia offerta di mille prelibatezze tutte da provare: dalla mozzarella di bufala campana ai formaggi pecorini sardi, dalla pasticceria secca ligure ai salumi piccanti calabresi, dai vini del Monferrato ai prodotti siciliani a base di pistacchio. E poi tartufo fresco, frutta e verdura di stagione, conserve, olio extravergine di oliva, pesto, aglio di Vessalico e molto altro ancora.

L’evento, voluto dal Comune di Savona, è organizzato da Totem Eventi in collaborazione con l’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori che dal 2004 sostiene e promuove artigiani del gusto, aziende agricole e piccoli produttori dell’enogastronomia regionale italiana che fanno della qualità, del forte legame con il territorio e delle lavorazioni il loro punto di forza.