La Fondazione “Gian Maria Oddi” di Albenga organizza l’importante manifestazione dal titolo “Orizzonti di Pace e Spiritualità senza confini” insieme ai monaci tibetani del monastero di Sera Je. Mondo globalizzato, umanità contrapposte, esodi di massa, solidarietà ed egoismi, prospettive di esaurimento delle risorse, terrorismo e conflitti: ne parleremo insieme con il contributo di religioni diverse e laici aperti al confronto nella ricerca comune di possibili scenari di pace.

Dall’1 al 5 agosto nel chiostro di Palazzo Oddo dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 19 e anche oltre, insieme ai monaci, si crea il Mandala e ci sarà il mercatino dei prodotti tipici tibetani.

In particolare venerdì 3 agosto alle ore 18 all’Auditorium San Carlo in via Roma 58 si terrà la tavola rotonda “Dialoghi di interreligiosità” con esponenti di varie religioni, culture e con contributi di “popsophia” (filosofia alla portata di tutti). A seguire “La cultura a tavola” nella sacrestia dell’auditorium.

Il 5 agosto alle 18 cerimonia di dissoluzione del Mandala e a seguire in mare, alla foce del fiume Centa, cerimonia di dispersione delle sabbie.