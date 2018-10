“Orfeo all’inferno” di Offenbach al Chiabrera

Capolavoro dell’operetta francese, “Orfeo all’inferno” (1858) è il modello della parodia trasgressiva e geniale esercitata da Jacques Offenbach, padre dell’Operetta europea, sulla società e sul potere del secondo Impero di Napoleone III. Un classico del teatro musicale leggero celebre per la straripante invenzione comica, lirica e musicale esaltata dal ritmo travolgente del galop infernale, il celebre can-can. Orfeo ed Euridice, ormai annoiati dal loro legame, non nascondono di frequentare altri uomini e donne.

Tra le frequentazioni di Euridice il pastore Aristeo, che altri non è che il Dio Plutone travestito, che ne provoca la morte per portarsela nell’Ade. Orfeo è ben contento di essersi liberato della moglie, ma questo punto interviene l’Opinione Pubblica che lo costringe a chiedere l’intervento di Giove, per poter scendere negli Inferi e riprendersi la bella Euridice. La scena si sposta dunque nel regno di Plutone dove Euridice, trascurata, si annoia.

Intanto Giove, trasformatosi in mosca, entra nella stanza di Euridice dal buco della serratura, e riesce a sedurla. Euridice innalza un inno a Bacco, e Giove balla un minuetto che si trasforma a mano a mano in una danza sfrenata, il famoso cancan. I due approfitterebbero della confusione per scappare, ma giunge Orfeo. Giove, minacciato dall’Opinione pubblica, non può che acconsentire al rilascio di Euridice, ma impone a Orfeo la condizione riportata dal mito: nel viaggio di ritorno non dovrà mai voltarsi a guardarla.

Orfeo accetta a malincuore e sta per portare a termine la sua impresa, quando Giove gli scaglia contro un fulmine che lo costringe a voltarsi. L’Opinione pubblica è giocata ed Euridice, trasformata in baccante, intona le note del famoso galop infernale che rispecchia proprio la scandalosa “joie de vivre”.

