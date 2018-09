In occasione dell’inizio del nuovo anno l’Accademia Musicale del Finale (via Aurelia 233, Varigotti), convenzionata con il Comune di Finale Ligure, organizza un Open Day per chi volesse avvicinarsi al mondo della musica e chi già suona uno strumento.

I docenti saranno a disposizione per rispondere alle vostre richieste. I corsi sono aperti a tutte le età e tutti i livelli.