One Sky One World 2018 – Un “ponte di aquiloni”

Gli aquiloni di “One Sky One World 2018” saranno a Spotorno il 13 e 14 ottobre in contemporanea con altri 354 luoghi del mondo per l’iniziativa “The Wind knows No Borders – Il vento non conosce confini”. Dopo le acque agitate dalla marea di nuotatori di “Swim the Island” Spotorno attende un colorato fine settimana all’insegna degli aquiloni. Il 30 Kite club porta per la prima volta a Spotorno la manifestazione internazionale per la pace One Sky One World, che si celebra proprio nel mese di ottobre.

Questo evento è nato nel 1985 e ha luogo anche in Liguria dal 2001, in contemporanea con centinaia di siti al mondo (erano 354 nel 2017), con cinque edizioni a Pegli e ben dodici a Savona. È quindi la bella spiaggia di Spotorno ad accogliere la 18esima edizione di questo pacifico e variopinto evento.

A partire dalle 10 di sabato 13 ottobre i migliori aquilonisti italiani, (ed alcuni dalla Francia e dalla Svizzera) sono pronti a far volare le proprie creazioni in nome della pace tra gli esseri umani di ogni nazionalità e della equa condivisione delle risorse terrestri: “Un solo cielo, un solo mondo per tutti”. Lo stesso cielo che vedrà ovunque bimbi e famiglie sorridenti e con il naso all’insù ad ammirare opere d’arte volanti di ogni forma e colore. Sulla spiaggia davanti al lungomare Kennedy si terranno le classiche battaglie di rokkaku, il lancio di caramelle dagli aquiloni, i balletti a tempo di musica, i video e le foto dagli aquiloni, sino alle 18 di domenica 14 ottobre.

I bambini potranno anche costruire il proprio aquilone nei laboratori tenuti come di consueto da Emergency, ad offerta libera, sulla piazza della Vittoria, (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 di sabato e domenica).

Ricorre purtroppo il secondo mese dal tragico crollo del ponte Morandi di Genova e gli aquilonisti dedicheranno un minuto di volo silenzioso alle 11:36: un “ponte” di aquiloni, con un “balletto” nel cielo, per far sentire la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e ai Genovesi tutti.

Appuntamento quindi a Spotorno per ammirare il volo di aquiloni straordinari dedicato ad un esigenza sempre più urgente di questi tempi: non perdere l’umanità, perché l’umanità è una sola su una sola terra.