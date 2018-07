Omar Pedrini in concerto

Artista poliedrico ma soprattutto chitarrista ed ex leader dei Timoria, il rocker Omar Pedrini ripercorrerà la sua carriera artistica proponendo un ventaglio di canzoni, dai brani più belli del passato al suo ultimo progetto discografico “Come se non ci fosse un domani”.

La famosa band, di cui faceva parte anche Francesco Renga, svettò le classifiche negli anni ’90 e rimase in attività fino al 2002. Dopo lo scioglimento del gruppo Omar Pedrini continua la sua carriera artistica da solista: oltre le partecipazioni al Festival di Sanremo ci sono anche i suoi lavori discografici di recente pubblicazione “Che ci vado a fare a Londra” e l’album dal titolo “Come se non ci fosse un domani” (2017).

Proprio da quest’ultimo album parte l’intenso tour che lo “zio Rock” sta portando in giro per l’Italia con formazione al completo oppure in duo elettroacustico per una versione più intima.

Ad aprire il concerto la cantautrice nostrana Francesca Battiato, che accompagnata alla chitarra da Roberto Magnani e alle percussioni da Nicolas Gargini proporrà alcune canzoni tratte dal suo album di inediti “Mi raggiungi”, apprezzabile per il suo pop dalle sonorità mediterranee e orecchiabili. Durante la serata interverrà l’attore Lello Ceravolo con alcune letture dei testi.

In caso di pioggia il concerto sarà recuperato lunedì 23 luglio

Prevendita dei biglietti presso Jocksteam, via Pia 82R / Un Angolo di Paradiso, via Pirandello 8R / Studiovoce26, via Nizza 10A / Koncerto, corso Dante 48 Cairo Montenotte