Omaggio musicale ad Arturo Benedetti Michelangeli al Teatro Chiabrera

François-Joël Thiollier è uno dei più completi pianisti e musicisti d’oggi. Francoamericano di nascita, ha assimilato il meglio di diverse culture; nato a Parigi, ha dato il suo primo concerto a New York all’età di cinque anni. Ha proseguito gli studi musicali in Francia sotto la guida di Robert Casadesus. Successivamente si è perfezionato negli Stati Uniti con Sascha Gorodnitzi alla Juilliard School of Music, laureandosi con il massimo dei voti in tutte le materie sia accademiche che musicali all’età di 18 anni.

Thiollier ha vinto otto “Grands Prix”, risultato senza precedenti, in concorsi internazionali, fra cui “Reine Elisabeth” del Belgio e “Čajkovskij” di Mosca. Il suo vastissimo repertorio, la sua eccezionale cultura musicale e la sua padronanza della tastiera sono la chiave del suo successo internazionale.

Suona oggi in più di quaranta Paesi con le più prestigiose orchestre (Filarmonica di Leningrado e Mosca, Concertgebouw di Amsterdam, Residentie Orkest dell’Aja, Orchestra della Rai di Torino, Santa Cecilia di Roma, Orchestre de Paris, Orchestre National de France, London Symphony Orchestra) e nelle sale più importanti (Théatre des Champs Elysées, Berliner Philharmonie e Konzerthaus, Bunka Kaikan e Suntory Hall Tokyo, Concert Hall di Pechino, Palais des Beaux Arts di Bruxelles, Auditorium di Madrid, La Scala, la Fenice, Sydney Opera House Concert Hall…).

Ha inciso più di 36 LP e 40 CD con musiche che spaziano da Mozart alle edizioni integrali delle opere per pianoforte di Ravel, Debussy e Rachmaninov ed è stato promosso Cavaliere Grande Ufficiale nell’Ordine Francese Arti e Lettere nel 2003.

Programma

CHOPIN

Polacca in do diesis min. op. 26 n. 1

Polacca in mi bem. min. op. 26 n. 2

Polacca in la magg. op. 40 n. 1

Polacca in do min. op. 40 n. 2

Andante Spianato in sol magg. e Grande Polacca brillante in mi bem. magg. op. 22

DEBUSSY

Tre Pezzi 1890 “Debussy russo”

– Rêverie, Valse romantique, Danse

Tre Pezzi

– Clair de lune, Ondine, L’isle joyeuse

RAVEL – La Valse (versione originale per pianoforte solo)