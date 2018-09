Omaggio d’Arte a Franco Bruzzone

Riprende il programma espositivo con un omaggio a Franco Bruzzone, uno degli interpreti più illuminati della scena artistica albisolese dagli anni Sessanta ad oggi. Le opere in mostra, selezionate da Riccardo Zelatore, appartengono alla produzione recente dell’artista accompagnate, solo in minima parte, da alcune presenti nella collezione che Franco Balestrini ha raccolto nel corso della lunga collaborazione con l’artista savonese in un percorso di reciproca stima e simpatia intellettuale.

“Balestrini ha riservato a Bruzzone negli anni diverse occasioni espositive sia in mostre personali sia in collettive. Ci è parsa un’ottima ragione per organizzare questo tributo focalizzando la mostra sui lavori dell’ultimo periodo”, spiega Zelatore.

Le opere, tutte simili e nessuna uguale all’altra, sono i ben noti olii su tela (ma usati sono anche acrilici, matite e inchiostri) in cui l’elemento tematico di base, trasformato con pochi ma evidenti artifici, si ritrova in oltre quaranta anni di produzione. Dal 1971 si è parlato di una figura geometrica ripetuta che si è via via semplificata: un elemento segnico che concilia la forma primaria del quadrato con elementi angolari o curvilinei per i quali la lettura simbolica a suo tempo fornita da Franco Dante Tiglio è certamente archetipa.

Bruzzone muove sul suo spartito questa metrica con dedizione quotidiana, quasi rituale, a redigere un diario personale fatto di minime, ma puntuali, mutazioni a scandire gli interrogativi, le fragilità e gli stimoli di un uomo che ha fatto della pittura il suo rifugio privilegiato.

Inaugurazione sabato 29 settembre ore 18

