Omaggio a Federico Quatrini, mostra ad Albisola

Albisola Superiore. Domani, sabato 25 agosto, alle ore 18, il Circolo degli Artisti di Albisola inaugura la mostra “Omaggio a Federico Quatrini” (Orario di apertura dalle 18 alle 22). La mostra sarà visitabile fino al prossimo 9 settembre.

Il 10 gennaio 1963, Federico Quatrini si rivolgeva al sindaco di Albissola Marina, Giuseppe Ciarlo, con una lettera dattiloscritta: “Sussiste una precisa intesa con il Circolo degli Artisti di Albissola Marina per una Mostra personale da effettuarsi nella prossima estate e precisamente nel periodo dal 3 al 9 agosto p.v. Non avendo ordinato mostre personali ad Albissola dal 1949, pur avendo continuato ad operare nelle fornaci locali per la realizzazione delle mie opere, terrei molto a dare un carattere particolare alla prossima manifestazione, perciò domando la cortese concessione, per il periodo indicato […] della Sala Consiliare soprastante la Galleria per corredare l’esposizione con alcuni dipinti e disegni di impegno, da presentare nel salone richiesto, mentre sculture e ceramiche saranno ordinate nella Galleria a pianterreno.”

“…al di là di questa peculiarità di metodo, quel che emerge dalla lettera è che nel 1963 Federico Quatrini teneva la sua seconda mostra personale ad Albissola Marina ed oggi, a cinquantacinque anni di distanza, l’evento si ripete con tutt’altra valenza ma ancora presso la stessa “istituzione”. Allora, l’esposizione terminò il giorno prima dell’inaugurazione del Lungomare degli Artisti, opera pubblica alla quale Quatrini contribuì disegnando una delle venti “stazioni” che componevano e ancora oggi compongono il percorso di mosaici pavimentali che contraddistingue Albissola….

….la sua lunga frequentazione delle fornaci albisolesi, iniziata nel 1948 grazie a Lucio Fontana che lo invitò a sperimentare la scultura e le potenzialità plastiche dell’argilla. Quatrini è, dunque, a tutti gli effetti, un cittadino di Albissola, e questa mostra cade in un anno, addirittura in una stagione molto particolare: nell’estate segnata dal tributo che il Comune di Albissola Marina e il suo Museo Diffuso hanno deciso di rendere proprio a Lucio Fontana, nel cinquantesimo anniversario della morte…” ricorda Luca Bochicchio curatore MuDA Museo Diffuso Albisola.

In occasione della mostra omaggio, il 1° settembre alle ore 18, in Pozzo Garitta, concerto della Camerata Giovanile della Svizzera Italiana diretto dal M° Giancarlo Monterosso.