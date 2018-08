“Omaggio a Battisti e Premiata Forneria Marconi” con Rosario De Cola e Area Protetta

Ensemble composto soprattutto da amici musicisti, uniti per proporre uno spettacolo incentrato su due delle formazioni che hanno fatto la storia italiana. Alla voce troviamo Rosario De Cola, scrittore di testi e musiche per Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Formula 3, Various e Milva. Rispettivamente alla batteria e al basso troviamo Gianni Lavagno, proveniente dagli Arcansiel, e Davide Parovina, dal musical Jesus Christ Superstar.

Alle tastiere troviamo Riccardo Campagno, che suona in varie band come X1M – Giorgio Piazza Band, Arcansiel, Area Protetta, Più 39, B Side, Radio America e Red Planes; infine c’è Eric Zanoni, chitarrista dei Begger’s Farm e cantante e scrittore di pezzi propri.

Inoltre questi musicisti hanno avuto modo di suonare più volte con gli originali musicisti di Lucio, riuscendo così a comprendere appieno il suo mood, e Riccardo e Eric presenziano anche nella formazione “X1M” con Giorgio Piazza, ex bassista della PFM.