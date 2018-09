“Oltre il libro” – Workshop Fotografico

Dopo il workshop letterario dello scorso settembre vi proponiamo un laboratorio sul raccontare attraverso le immagini fotografiche. Vi invitiamo ad intraprendere, insieme a noi e con l’aiuto di quattro esperti, un percorso finalizzato alla realizzazione di un racconto fotografico, un insieme coerente di immagini fotografiche con lo scopo di esprimere una idea centrale.

Il racconto fotografico non è una semplice sequenza di fotografie associate per comunanza di tema o argomento, ma pone nella narrazione il suo fine, ripone nell’emotività e nella sensibilità del lettore il suo unico scopo. Ha, nella sua specificità, la capacità di far dialogare le fotografie l’una con l’altra mantenendo il significato e la forza narrativa della singola immagine.

I partecipanti realizzeranno un racconto fotografico che verrà giudicato dagli esperti, ai quali, per la durata del workshop, sarà possibile chiedere consigli o indicazioni. Gli elaborati potranno essere realizzati sia con macchine fotografiche che con smartphone, in numero da uno ad un massimo di sei immagini, dovranno avere un titolo e, facoltativamente, potranno avere qualche breve descrizione o qualche riga di commento.

Giornate Workshop

18 settembre – La forma del racconto a cura di Emanuela Ersilia Abbadessa

25 settembre – “Immaginare, immaginare quello che incontro, immaginarne la storia” a cura di Marcello Campora

2 ottobre – La tecnica fotografica a cura di Fulvio Rosso

9 ottobre – “Dalla selezione delle immagini all’impaginazione del racconto fotografico” a cura di Giorgia Gaggero

23 ottobre – premiazione e cena

Gli incontri (esclusa la premiazione) si svolgeranno presso il Coworking Co-Sa in via Paleocapa 21A

Tariffe

Iscrizione incontri + premiazione (cena esclusa): 35 €

Iscrizione incontri + premiazione (cena esclusa) membri de La Compagnia dei Lettori: 25 €

Iscrizione incontri + premiazione (cena esclusa) under 18 anni e studenti universitari: 18 €

Iscrizione singolo incontro + premiazione (cena esclusa): 10 €

Iscrizione singolo incontro + premiazione (cena esclusa) under 18 e studenti universitari: 8 €

Il workshop è a numero chiuso ed è richiesta la prenotazione