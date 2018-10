“Occhio alla plastica” – Giornata della salvaguardia del mare

Domenica 14 ottobre si tiene ad Albissola Marina “Occhio alla plastica”, la prima giornata interamente dedicata alla salvaguardia del mare, il primo evento che unisce scuole, ricercatori e cittadinanza, invitandoli ad intraprendere un affascinante viaggio alla scoperta del Mar Mediterraneo.

Esperimenti dal vivo, conferenze, attività di clean-up e campionature di microplastica animeranno le strade e le spiagge della città, nonché le sale del MuDA (Biblioteca Civica di Albissola Marina). Ospite speciale della giornata sarà il giornalista Franco Borgogno, autore del libro “Un Mare di Plastica”, in cui racconta gli sconvolgenti risultati di una missione scientifica attraverso il passaggio a Nord Ovest.

Il progetto, organizzato dall’Assessorato comunale all’Ambiente insieme all’European Research Institute e all’associazione Ottobre Scienza di Torino, coinvolge studenti e insegnanti dell’Istituto Comprensivo delle Albissole, del Liceo Classico Chiabrera di Savona e del Liceo Scientifico Grassi di Savona, nascendo dalla convinzione che scuole e studenti possano diventare protagonisti nel panorama della divulgazione scientifica e della sensibilizzazione ambientale. Gli studenti avranno modo di confrontarsi attivamente per l’intera giornata con giornalisti e ricercatori del settore.

Durante la mattinata una classe terza della “Sezione Blu” della Scuola Secondaria di Primo Grado di Albissola Marina effettuerà un campionamento in mare della microplastica presente sotto la guida diretta del giornalista Franco Borgogno a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dall’ANAM. Gli studenti delle scuole Secondarie di secondo grado animeranno le vie della città dalle 10 alle 13 con esperimenti scientifici interattivi rivolti alla cittadinanza tutta.

Durante il pomeriggio il giornalista Franco Borgogno insieme alla biologa marina Susanna Canuto accompagneranno i partecipanti alla conferenza in una riflessione sulle problematiche connesse alla presenza della plastica nei mari. La giornata si concluderà con un’attività collettiva di clean-up delle spiagge.

L’accesso a tutte le attività è gratuito e aperto al pubblico senza previa prenotazione.

Programma

10.00 – 13.00: Attività di campionamento della microplastica a cura dell’Associazione European Research e della sezione BLU della scuola secondaria di primo grado di Albissola Marina.

10.00 – 13.00: Esperimenti per le vie della città a cura di Ottobre Scienza e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Savona: Istituto Chiabrera ed Istituto Grassi.

15,00 – 16,30: Conferenza presso il MuDa. Interverranno il giornalista Franco Borgogno e la biologa marina Susanna Canuto

16,30 – 17,30: Clean up, entriamo in azione e puliamo le nostre spiagge! A cura di Franco Borgogno e della European Research Institute.