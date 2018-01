Aderendo per il secondo anno consecutivo alla Notte Nazionale del Liceo Classico, il Liceo “Giordano Bruno” ha deciso di scegliere l’amore come linea guida delle attività proposte: conferenze, letture, spettacoli, giochi, degustazioni e ogni altro mezzo per dimostrare non solo l’eternità del mondo classico e dei suoi temi ma la curiosità che possono suscitare. In fondo cosa muove agli studi classici e non solo se non l’amore? Se poi avesse ragione Platone o Lucrezio ognuno deciderà.

La serata vedrà impegnati illustri professori conoscitori del mondo classico e gli studenti del “Giordano Bruno” in una notte di cultura e divertimento. In occasione di questa importante iniziativa, significativo momento per promuovere e difendere la cultura umanistica, la scuola sarà aperta al territorio.

“Amore, fra gli dèi l’amico degli uomini, il medico, colui che riconduce all’antica condizione. Cercando di far uno ciò che è due, Amore cerca di medicare l’umana natura” (Platone, “Simposio”)

«Infatti, se è assente l’oggetto del tuo amore, son tuttavia presenti le sue immagini, e il dolce nome non abbandona le tue orecchie. Ma conviene fuggire quelle immagini…» (Lucrezio, “La natura”)

Programma Prima Parte “Il pensiero”

Aula Magna, terzo piano, sede di via Dante

ore 17:30 – accoglienza e saluti del Dirigente Scolastico e delle autorità. Lettura del brano introduttivo

ore 18 – 20 “Conversazioni d’amore”. Conduce: prof. Jacopo Marchisio (letture da Platone e Lucrezio)

prof. Giorgio Barbaria, Quali amori? Quanto amore!

prof. Mario Moscardini, Eros paidikòs

prof. Gian Maria Zavattaro, L’amore platonico nel pensiero moderno

Carlo Alberto Sancimino – Eugenio Zerbini, Lettere d’amore antiche (con lettura animata)

Gli interventi saranno inframmezzati da “trailer” delle scene della seconda parte

Ore 20 – 21 pausa con degustazione classica

Seconda Parte

ore 21 -24 “L’azione”, percorso itinerante nelle aule del liceo