“Notte d’Agosto in via don Bosco”

Giovedì 2 e 9 agosto si svolgerà la prima edizione di “Notti d’Agosto in via don Bosco”. Musica, spettacolo, sfilata di moda, gara di cucito, cibi tipici della tradizione ligure e tanto altro sono gli ingredienti per una serata e notte speciale sotto il cielo di Savona.

L’evento è promosso e realizzato da alcuni commercianti della zona con il patrocinio del Comune di Savona e l’aiuto dell’assessora Maria Zunato, della segretaria dell’ASCOM Laura Filippi e del presidente Fabrizio Cupis. La manifestazione è un classico nella nostra città ma in questa troverete molte novità.

Giovedì 2 agosto sarà possibile partecipare alla gara di corsa con le macchina da cucire presso il negozio Cucistore.it. Seguirà la sfilata sotto le stelle con abbigliamento danza e teatro, uomo e donna, occhiali da sole e da vista, costumi da bagno, borse e collane fatte a mano, modelle tatuate ed esibizioni di danza della scuola A.S.D. Off Dance. Non può mancare anche il divertimento per i più piccini con i simpaticissimi Sanna Clown, il tutto accompagnato da dj set con dj on stage.

Giovedì 9 agosto la via si trasformerà in una festa di personaggi fantastici, anime manga, cosplay del cinema e dei cartoni: date sfogo alla vostra fantasia e travestitevi anche voi. Tante sorprese vi attendono!

Per entrambe le serate sarà possibile gustare il vero street food savonese: acciughe e panissa, taglieri di salumi e formaggi, ravioli, focaccette, birra a km 0, farinata 2.0 e tanto altro ancora!

“Ritenevo non fosse giusto essere penalizzati per non aver partecipato alle notti bianche di luglio – dice Emilia, proprietaria della Panetteria Emy – così ho preso appuntamento e sono andata a parlare con l’assessora al commercio Maria Zunato. Ho trovato in lei, forse per la prima volta, una persona davvero vicina ai problemi dei commercianti e con la voglia di aiutarci. Sono molto contenta di avere ottenuto il permesso perché i commercianti di questa zona meritano visibilità e due belle serate di festa”.