Il Bianco &Blu torna a essere protagonista della serata di festa più attesa dell’estate albissolese: il 20 luglio dalle 18 in poi Albissola Marina si colorerà dei tradizionali colori che la identificano ormai in tutto il mondo. Sarà una serata di allegria e festa attraverso il suggestivo centro storico di Albissola Marina, le sue piazze e i caruggi e coinvolgerà tutta la città.

La notte in Bianco &Blu, organizzata dal Comune di Albissola Marina in collaborazione con Laura Filippi e Marzia Pistacchio, prevede un fitto programma che potrà allietare la serata di tutta la famiglia: sono previsti infatti momenti di gioco per bambini e ragazzi ma anche musica, danza, sfilate di moda, artisti di strada, esibizioni di live painting, mostre fotografiche e pittoriche e incontri formativi sul benessere… il tutto deliziato dalle specialità locali, dallo street food e dalla possibilità di fare shopping nei negozi aperti fino a tardi.

“Siamo felici di poter proseguire la collaborazione con Albissola Marina ed i suoi commercianti, la notte bianco&blu è sempre una bellissima occasione per poter dar sfogo alla nostra creatività ed alle idee di tutti potendo così accontentare un pubblico sempre più vasto che segue i nostri eventi”, affermano le organizzatrici, entusiaste di offrire un programma ricco di iniziative.

Ci sarà anche un appuntamento dedicato ai 40 anni del Muro Raku nella Notte Bianco&Blu in programma venerdì 20 luglio. La celebrazione, voluta e curata dall’Associazione La Fornace, è prevista nella piazzetta antistante il Muro. Sarà l’occasione per rendere omaggio al grande artefice dell’iniziativa, Franco Dante Tiglio, critico d’arte, scomparso pochi giorni fa. Alla Fornace Alba Docilia, intanto prosegue con successo la mostra “Pignatte & ricette”.

L’Associazione La Fornace quando, qualche mese, nel suo programma estivo aveva inserito, in concomitanza con la Notte Bianco&blu, una serata per festeggiare i 40 anni dalla realizzazione del Muro Raku, il critico d’arte Franco Dante Tiglio, che ne era stato uno dei principali artefici, si era detto entusiasta e aveva promesso almeno un suo scritto a ricordare quell’evento artistico che aveva coinvolto, in una nottata memorabile, oltre 70 artisti e numerosi cittadini albisolesi.

Tiglio se ne è andato pochi giorni fa, all’età di 97 anni. Così, venerdì 20 luglio (inizio alle 21) quella celebrazione diventerà di fatto un Omaggio a un personaggio unico del mondo dell’arte. L’appuntamento è in programma proprio davanti al muro, che si sviluppa su una superficie di 32 metri quadrati, e propone circa 1200 piastrelle, fissate una accanto all’altra, senza alcun ordine, nella piazzetta a pochi metri dalla Fornace Alba Docilia, nel centro storico di Albissola Marina, all’inizio della salita che porta alla Chiesa della Concordia.

Con Enrica Noceto come moderatrice, a parlare del Muro Raku saranno alcuni di coloro che quarant’anni fa parteciparono all’evento: colorare una grande quantità di mattonelle grezze mattonelle e poi farle cuocere, in appena mezz’ora, con l’antica tecnica giapponese “raku”. Si parlerà anche di come nacque l’idea di realizzare quest’opera, e sarà l’occasione per ricordare i tanti meriti acquisiti da Franco Dante Tiglio, nel suo lunghissimo percorso artistico.

Come detto, questa speciale serata “Fuori Fornace” rientra nella Notte Bianco&blu. All’interno dello spazio museale, nella serata di venerdì 20 sarà visitabile, con un’apertura straordinaria, la mostra “Pignatte & ricette”, che tiene banco fino a domenica 2 settembre, con le consuete aperture al giovedì (17-19), al sabato e alla domenica (10-12 e 17-19).

Sempre in occasione della Notte Bianco&Blu si terrà una performance di pittura dal vivo, realizzata dalle pittrici valbormidesi Laura DI Fonzo e Monica Porro. Verranno dipinti sul posto tre grandi quadri, divisi in tavole più piccole che saranno acquistabili sul posto in edizione limitata e numerata, presso lo stand dell’organizzazione.

Orari delle performance: ORE 18.30 – Piazza del Popolo (P.zza del Comune) ORE 19.45 – Via Italia – di fronte alla Pizzeria Au Caruggiu ORE 21.30 – Pozzo Garitta

EVENTI

MuDA CENTRO ESPOSIZIONI

Mostra Fotografica e pittorica ( collettiva) “Tutte le sfumature ..dal bianco al blu”

Vernissage venerdi 20 luglio ore 17.30

dal 20 luglio al 27 luglio 2018

MuDA CENTRO ESPOSIZIONI

“una vita a colori , il benessere”

ore 18.00 “Alimentazione e Postura” a cura di Gloria Palladino

ore 20.45 “Colori, cibo ed emozioni “ relatore: Dott.ssa Elisabetta Pazzano

P.ZZA SISTO IV

dalle ore 18.00 alle 22.00

posizionamento di un gazebo 3×3 per attività musicali e ludiche dedicate ai ragazzi da 6 a 10 anni a cura di “I Musicanti alla crema”

P.ZZA ROSSELLO

Dalle ore 20 alle 21 musica Live con il gruppo Nick’s Airlines

Dalle ore 21 alle 21.30 esibizione di aerobica Fitness Freak

Dalle ore 21.30 alle 22.30 sfilata di Shanti abbigliamento

Dalle ore 22.30 alle 24 musica Live con il gruppo Nick’s Airlines

POZZO GARITTA

dalle ore 18.30 Performance di ceramica “Dalla tradizione bianco blu al modernismo di oggi” a cura di : Serena Salino, Adamo Monteleone, Gloria Salino, Luca Damonte

PIAZZETTA MURO RAKU

dalle ore 21.00 evento organizzato dall’Associazione la Fornace “40 anni di muro Raku”

VIA COLOMBO

dalle ore 20.30 intrattenimento musicale con Samuele Puppo a cura Scorpion Bar

PIAZZA DEL POPOLO

Gazebo per mini degustazione di vini e promozione a cura Associazione FISAR

PIAZZETTA POGGI

dalle 18.00 alle 22.00

spazio per attività musicali e ludiche dedicate ai bambini dai 3 ai 5 anni a cura di “ I Musicanti alla crema”

PIAZZA LEUTI

momenti musicali con GRUPPO BLACK CLOUD

VIA ITALIA (fronte Pignatta Rossa Artrattoria)

Dalle ore 19 alle 21 Esibizione artistica “Ritmica bianco blu” a cura di Pignatta Rossa

LUNGOMARE DEGLI ARTISTI

area di fronte spiaggia libera attrezzata “Le Vele” si svolge la “FRITTURA DI PESCE” a cura della Società Operaia Cattolica S. Cecilia 1903 dalle ore 12.00 in avanti

Spazio panchina Moncada – mercatino artigianato a tema Bianco / blu

BAGNI MARINI

PRANA : Momenti di intrattenimento per grandi e piccini con spettacoli e sfilata

PIAZZA LIGURIA

ore 18/19.00 performances con abiti di riciclo sul tema bianco/blu a cura degli allievi della scuola ISFORCOOP di Savona

Gonfiabili

ore 21.00 BALLI CON ASD Latin Studio di Alex Infusino

VIA CILEA

BAR GIRASOLE

1° Expo Chopper e Harley Davidson

Dalle ore 19 sfilata in Via Cilea

Dalle ore 19.30 mega apericena con dj set Micky

IN GIRO PER LA CITTA’:

“ARTE IN MOVIMENTO”

SPAZI DEDICATI AD ABITI ARTISTICI CHE SARANNO itineranti su tutto il borgo

LIVE PAINTING

“Tavola d’artista “ Performance di pittura dal vivo con creazione di mini tavole acquistabili in edizione limitata e numerata; a cura di Monica Porro e Laura Di Fonzo.

Ore 18.30 Piazza Popolo – inizio performance durata 1 h.

Ore 19.45 Via Italia – fronte pizz. Au Caruggiu – 2° parte durata 1 h.

Ore 21.30 Pozzo Garitta – ultima parte performance – durata 1 h