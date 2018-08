Impossibile sfuggire al fascino della musica che trasformerà Varazze in una dance hall a cielo aperto. “Notte Bianca Music” è il tema scelto per l’edizione della Notte Bianca della Città di Varazze, che insieme all’Assessorato al Turismo, danno il via a questa importante manifestazione, che condurrà varazzini e ospiti attraverso un suggestivo itinerario nelle piazze e lungo le vie del centro, dove andranno in scena performance dei cantanti e dei gruppi di Varazze, dai Tieniviva Gospel Voices ai Trois Tettons, al grande Jazz di Dino Cerruti e molti altri.

Non mancheranno le animazioni per bambini con “Divertimusic”, balli, animazione e divertimento con una animatrice “elfo”, “Coloriamoci il Viso”, una truccabimbi che dipingerà grandi e piccini con animali, mostri, macchine e tutto ciò che la sua fantasia vi regalerà. Un clown distribuirà divertenti palloncini colorati mentre Minnie e Topolino vi attenderanno sul trono gonfiabile per scattare un divertentissimo selfie.

Ecco le piazze con gli spettacoli musicali e gli orari:

piazza Doria – davanti al Parco del Boschetto – Banda Tziga – ore 20-22

piazza De André – Les Trois Tetons – 22-24

via Coda/Cairoli – Kids Area – 19-23

piazza sant’Ambrogio – Tieniviva Gospel Voices – 20-22

piazza beato jacopo – Edoardo Chiesa “Cover Italiane d’Autore” – 21:30-23

piazza Patrone – Oscar Abelli Quartet – 22-23:30

piazza Bovani – Paolo Bonfanti Trio – 23:30-1:30

piazza san Bartolomeo – Art Trio (Tarantino, Cerruti, Saracino) 21:30-23

piazza san Bernardo – Lorenzo Piccone Blues Hammond Trio 20:30-22:30