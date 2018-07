Notte Bianca del Bambino – Spettacoli, giochi, animazioni e sorprese

Torna la Notte Bianca del Bambino, in programma venerdì 20 luglio in viale della Repubblica. L’evento, dedicato ai più piccoli, è organizzato dall’associazione commercianti “Pietra Levante” con il patrocinio del Comune pietrese. Quest’anno la manifestazione è giunta alla sua seconda edizione.

In programma dalle ore 18:30 le bancarelle dell’artigianato, mentre dalle ore 20:30 inizio con giochi e animazioni per bambini, con saltimbanchi e trampolieri pronti per far vivere ancora una volta forti emozioni.

Per tutta la serata non mancheranno spettacoli con giocolieri, maghi, clown, truccabimbi e balli con la baby dance, oltre ai biker free style. Insomma una serata tutta da vivere sul viale del levante pietrese, che sarà trasformato in festa.

L’anno scorso l’evento aveva radunato sul viale della Repubblica e nel levante cittadino oltre 2.000 persone: “Speriamo di migliorare ancora il successo dello scorso anno – dicono gli organizzatori – L’importante è regalare ancora una volta una atmosfera di festa e di gioia per i più piccoli”.