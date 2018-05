“Note per il Sorriso di un Bimbo” – 11esima edizione

Torna per l’undicesima edizione “Note per il Sorriso di un Bimbo”, lo spettacolo organizzato dall’associazione musicale culturale DNA Musica – Yamaha Music School, patrocinato dalla Città di Savona e sostenuto da Coop e associazione AIDO.

“La nostra scuola non può rinunciare all’undicesima edizione dello spettacolo in favore della onlus Savona nel Cuore dell’Africa – spiega il presidente di DNA Musica Francesco Caudullo – Questa collaborazione ormai decennale ha contribuito alla realizzazione di diversi progetti, fra cui ‘Mama ti ngò’ in sostegno alla maternità in Repubblica Centrafricana mediante la creazione di una vera e propria forma di tutela mutualistica per le donne in gravidanza. Lo scorso anno, grazie alle offerte ricevute, siamo riusciti a finanziare per due terzi l’acquisto di un terreno in Congo per il progetto denominato ‘La Fattoria di suor Devota’. Il progetto continua dopo l’incredibile successo dello scorso anno, così da poter avere una sussistenza continuativa nel tempo e poter contare su alimenti che siano fruibili tutto l’anno ai bambini nei pressi della città di Goma, sul Lago Kiwu”.

Alla manifestazione parteciperanno tutti gli associati alla DNA Musica, dai più piccoli ai più grandi, che, come tutti gli anni, si impegnano per questo evento musicale benefico. La prima parte dello spettacolo avrà per protagonista una favola inedita (testo scritto da Catia Saettone) immersa nella musica e nelle voci dei nostri bambini e ragazzi. Voce narrante della favola il presidente dell’AIDO Andrea Tomasini. Nella seconda parte saranno protagonisti band, pianisti, cantanti, batteristi, chitarristi e cori.

Gli ospiti “vip” anche quest’anno saranno il coro della Scuola Materna Mongrifone e il Coro Alba Musicale di Savona (coro ufficiale della “galassia” dell’Antoniano di Bologna, casa dello Zecchino d’Oro), a cui si è aggiunta la band Upside Down, reduce dal grosso successo ottenuto al PalaArrex di Jesolo in occasione dello Yamaha Live Show. Bruno Astengo della onlus Savona nel Cuore dell’Africa interverrà durante la serata illustrando le nuove iniziative per il progetto “La Fattoria di suor Devota”.

Presenteranno la serata la serata Katia Orengo e Alessandro Campanile, che hanno offerto gratuitamente la loro disponibilità in qualità di amici della onlus e della DNA Musica.