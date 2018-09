“Note fra le pietre antiche” a San Calocero al Monte

Prosegue il lavoro di valorizzazione e divulgazione delle “nuove gemme” della corona di tesori di Albenga da parte della Fondazione Oddi. Domenica 30 settembre alle ore 16 sarà di nuovo possibile partecipare ad una visita guidata nell’area archeologica di San Calocero al Monte, protagonista negli ultimi tempi di diverse campagne di scavi e un convegno internazionale sulle cosiddette sepolture anomale.

Il sito sta lentamente mostrandosi nella sua complessità e nel suo stratificarsi attraverso i lunghi secoli di utilizzo; infatti, essendo posto alla base della Julia Augusta, è passato da area di sepoltura in età imperiale, ad area cristiana consacrata, con una basilica, che custodiva le spoglie di San Calocero martirizzato, e un monastero.

Di tutto questo ed altro ancora sarà detto durante la visita guidata, che si concluderà con un piccolo intrattenimento musicale: l’arpa celtica di Gianna Williams, che lo scorso 6 agosto ha incantato i partecipanti in occasione dell’evento “Note di Notte”.

Quasi una ninna nanna in vista dell’arrivo dell’inverno e del buio per queste infelici creature, che certamente streghe non erano. L’iniziativa prosegue il solco ideale della passeggiata archeologica del 21 settembre, con oltre 50 partecipanti che hanno compiuto il percorso da Palazzo Oddo a San Clemente per arrivare infine a San Calocero al Monte. Questa volta l’appuntamento è colà direttamente fissato, alle 16 (prenotazione obbligatoria).

Il presidente della Fondazione Oddi, Alessandro Colonna, che ha fortemente voluto l’iniziativa, commenta:

Abbiamo voluto approfittare di un settembre davvero mite ed invitante per collaudare l’iniziativa delle visite guidate “lunghe”. Infatti è vero che il venerdì mattina il sito è visitabile, ma immaginare di partecipare ad un evento museale e musicale una domenica pomeriggio, in un sito così particolare, è un’opportunità davvero straordinaria. Spero che il nostro pubblico, così attento alle iniziative di qualità, voglia premiarci ancora una volta.

È necessario prenotare, i posti disponibili sono limitati.