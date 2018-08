“Northern Lights” con Birkin Tree e Filippo Gambetta

“Northern Lights: un viaggio musicale dalla Liguria ai mari del Nord”: nei giardini di Villa Groppallo, bellissimo esempio di architettura civile seicentesca, la rassegna “Musica nei Castelli di Liguria” propone l’ascolto della più importante band italiana di irish music e del suonatore di organetto diatonico Filippo Gambetta per un concerto di grande impatto e suggestione in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche delle musiche tradizionali del Nord Europa.

Uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica dei paesi del nord Europa partendo dalla nostra Liguria. Un itinerario in cui si potrà sia ascoltare antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza.

Le canzoni affondano le loro radici nel grande lascito di composizioni che, a partire dal XVII secolo, sono state arricchite e tramandate sino ai nostri giorni. I brani strumentali provengono dal vasto e antico repertorio legato all’organetto, al violino, alla cornamusa e al flauto traverso, sicuramente tra i più importanti strumenti della tradizione musicale nordeuropea.

I musicisti sono importanti individualità nell’ambito della musica tradizionale in Italia con alle spalle numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive e tournée in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Stati Uniti e Canada.

Nel corso della loro trentennale carriera i Birkin Tree hanno tenuto più di 1900 concerti in Italia ed Europa vantando numerose collaborazioni con artisti internazionali. Si sono esibiti in trasmissioni radiofoniche e televisive e hanno pubblicato quattro dischi ottenendo lusinghiere recensioni ed importanti riconoscimenti dalla stampa specializzata europea e americana.

Filippo Gambetta si dedica alla composizione di musica originale per l’organetto diatonico oltre a studiare e a proporre repertori specifici. Suona inoltre il mandolino brasiliano e collabora con artisti e gruppi nazionali e internazionali in diverse formazioni, proponendo, da oltre dieci anni, anche le proprie composizioni. Ha composto ed eseguito la musica dal vivo per diversi spettacoli teatrali. Insieme a Fabio Rinaudo e Michel Balatti ha fondato nel 2005 il gruppo di musica tradizionale Liguriani.

Filippo Gambetta: organetto diatonico

Laura Torterolo – voce

Fabio Biale – violino, bodhran

Michel Balatti – flauto traverso irlandese

Claudio De Angeli – chitarra

Fabio Rinaudo – uilleann pipes, musette francese, whistles