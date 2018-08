Noli Musica Festival: Alessandro D’Alessandro e Unavantaluna in concerto

Noli. Giovedì 23 agosto il Noli Musica Festival ospiterà alle ore 21,15 in Piazza Chiappella il concerto di una delle più importanti formazioni del Sud Italia ovvero i siciliani Unavantaluna insieme a Alessandro D’Alessandro, uno degli organettisti più affermati del centro /sud Italia.

Le sonorità tipiche di Unavantaluna, date dall’utilizzo degli strumenti tipici del Mediterraneo si uniscono per l’occasione con le sonorità dell’organetto suonato da Alessandro D’Alessandro, uno fra i più interessanti talenti emersi in Italia nel panorama della world music. Un’onda di energia musicale e di vitalità umana che entra nelle ossa e penetra nell’anima e nella memoria per uno dei concerti di maggiore impatto.

Una splendida occasione in cui la passione per le arti popolari siciliane stabilisce un ponte tra passato e presente nel desiderio di ricercare un possibile equilibrio contaminato tra tradizione e innovazione musicale. Per questo alle tarantelle, contraddanze e canti della tradizione marinara, si affiancano composizioni originali eseguite nello stile tradizionale. Canzoni in siciliano e voci possenti, strumenti musicali arcaici e storie millenarie, arrangiamenti e nuove sonorità: uno spettacolo di forte impatto.

La formazione (Pietro Cernuto: Zampogna a paro, Marranzano, Friscaletto, Voce; Carmelo Cacciola: Liuto, Voce; Luca Centamore: Chitarra Acustica; Francesco Salvadore: Voce, Tamburi a cornice; Alessandro D’Alessandro: Organetto) ha tenuto centinaia di concerti in Italia , Europa ed Australia. Ha all’attivo numeroci CD e registrazioni per radio nazionali.