“NewBFly” – Apericena & Discoteca

Ogni giovedì il divertimento inizia con un apericena curato in ogni dettaglio e continua dalle 23 fino a tarda notte in una discoteca panoramica perfetta per chi ha voglia di muoversi a tempo con stile. L’appuntamento è “NewBFly”, la location è quella dell’Ocean Bay Club, uno spazio d’eccellenza pensato per chi vuole vivere sera e notte con stile, mentre all’organizzazione dei tanti party collabora GoldenGroup, una garanzia nel divertimento in Liguria e non solo. La formula è Discobeach & Restaurant, perfetta sia per chi vuole iniziare a divertirsi presto sia per chi vuol far mattina.

In console c’è Luca Scremin, dj di riferimento di GoldenGroup, un vero professionista del mixer, capace di far ballare con stile ogni tipo di pubblico.

Alla voce giovedì 5 luglio arriva Marcello Dolcevita, uno dei vocalist più richiesti e attivi in Italia, un intrattenitore capace di dare energia e mettere il sorriso a chiunque. Dalle alle 23 inizia il live de La Combriccola del Blasco, una delle tribute band più affermate in Italia, un gruppo perfetto per chi ama Vasco Rossi e vuole cantare tutte le sue belle canzoni. Al cibo pensa invece una star della cucina come Gloria Enrico, finalista di Masterchef, che qui crea piatti perfetti per chi vuol cenare pensando anche alla linea.

È già definita anche la programmazione artistica di tutti i giovedì di luglio mentre dal 28 luglio si balla anche il sabato sera e si parte alla grande con una festa evento come “Vida Loca”.

5/7 Live La Combriccola del Blasco (tributo a Vasco Rossi)

Dj set Luca Scremin, voice Marcello Dolcevita

12/07 Live Matteo Lotti (Rigatoni Formentera)

Dj Cucky, Voice Icio

19/07 Live Max Mania, tributo agli 883

Dj Fabri Violino, Voice Jessica

26/7 Live Oro Nero (Tributo Ligabue)

Dj Nando Galli, Voice Ale Mora

28/7 Vida Loca, inaugurazione sabato notte