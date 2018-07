Documentare e approfondire il vivace e intenso rapporto che legò Lucio Fontana ad Albisola sin dal 1936: è questo che metterà in scena la mostra “Nascita della Materia. Lucio Fontana e Albisola”, in programma dal 2 agosto al 2 dicembre. L’evento è organizzato dal Comune di Albissola Marina, in collaborazione e con il supporto della Fondazione Cento Fiori, del DIRAAS Università di Genova, della Fondazione Lucio Fontana e del MIC di Faenza, con il generoso contributo della Fondazione Agostino De Mari.

L’occasione è il cinquantesimo anniversario della morte dell’artista italo-argentino (Rosario de Santa Fé 1899-Comabbio 1968), che fece della cittadina ligure la sua casa artistica d’eccellenza. Il titolo “Nascita della Materia” prende spunto da una definizione coniata nel 1963 dal critico d’arte Enrico Crispolti (autore e curatore anche del catalogo generale dell’opera di Fontana) che in questa occasione svolge il ruolo di supervisore scientifico, insieme a Paola Valenti, professore dell’Università di Genova, della mostra curata da Luca Bochicchio (ricercatore Università di Genova e curatore del MuDA).

Al Centro Esposizioni del MuDA sarà esposta una selezione di sculture ceramiche provenienti da collezioni italiane pubbliche e private, fra le quali spiccano la Donna con fiore (1948) in prestito dal MART di Rovereto e i Concetti spaziali del MIC di Faenza, che saranno posti in dialogo con la Dama bianca (donna con colomba, 1953) di proprietà del Comune di Albissola Marina, così come i quattro pannelli realizzati da Fontana nel 1949 come decorazione architettonica per il transatlantico Conte Grande.

Dai primi esperimenti scultorei in ceramica, realizzati nel 1936 presso la fabbrica Giuseppe Mazzotti di Albissola Marina, all’ultima ricerca spazialista, fino agli interventi ambientali (come ad esempio le Nature sul Lungomare degli Artisti), questa sezione documenterà il profondo legame che ha unito Fontana alle maestranze artigiane albisolesi, ma anche alla cultura e alla vita mondana del paese.

Partendo dalla sezione principale del MuDA, il pubblico potrà visitare i “luoghi fontaniani” delle Albisole, ma anche di Celle Ligure (Chiesa dell’Assunta) e Varazze (Ristorante Kursaal) grazie a una mappa che funzionerà da guida alle opere permanenti o agli allestimenti speciali presso Pozzo Garitta (studio Fontana oggi Studio Gianluca Peluffo & Partners), Lungomare degli Artisti, Bar Testa, Casa Museo Jorn, Ceramiche Mazzotti, Fondazione Museo G. Mazzotti 1903, Ceramiche San Giorgio, Balestrini Centro Cultura Arte Contemporanea, Giardino Pacetti (Studio Ernan Design).

Nei musei di Savona, approfondimenti didattici valorizzeranno le opere di Fontana di proprietà della “Fondazione Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo” esposte a Palazzo Gavotti, mentre al Museo della Ceramica alcuni significativi piatti decorati da Fontana dialogheranno con l’eccellenza della produzione delle botteghe albisolesi dal primo Novecento agli anni Sessanta.

Oltre la mostra: in onore di Fontana anche una pubblicazione

Esaltare il rapporto tra Fontana e Albisola, per fissarlo nel tempo: il volume collettivo che verrà presentato in occasione della mostra, non solo illustrerà le opere presenti, ma approfondirà il rapporto tra l’artista italo-argentino e la cittadina ligure, grazie a documenti e saggi di Enrico Crispolti, Paola Valenti, Luca Bochicchio, Irene Biolchini e Luca Pietro Nicoletti. Il volume, realizzato dall’editore albissolese Vanillaedizioni, specializzato in arte contemporanea, è finanziato dal Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS) dell’Università di Genova, grazie alla convenzione quadro con il Comune di Albissola Marina.

La mostra si avvale come media partner della rivista di settore ESPOARTE, e del patrocinio di Regione Liguria e delle città di Savona e Albisola Superiore. Si ringrazia l’Azienda Agricola Innocenzo Turco che sponsorizza i vini per l’inaugurazione.

In occasione del cinquantenario della morte dell’artista, la galleria di Albissola Marina Signori Arte inaugurerà in concomitanza una mostra di grafica di Lucio Fontana.