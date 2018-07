“Nano Nano Tour 2018” per BastapocoOnlus

Parte con il concerto di venerdì 13 luglio alle ore 21:15 in Orto Maccagli a Loano la tournée estiva del gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”, testimonial esclusivo di Bastapoco, con il “Nano Nano Tour 2018”.

Queste le date a calendario in cui il gruppo si esibirà:

venerdì 13 luglio alle 21.15 in Orto Maccagli a Loano

sabato 14 luglio alle 21.15 in piazza a Cisano sul Neva

domenica 15 luglio alle 21.15 alla Festa Grande del Sacro Cuore ad Albenga

domenica 5 agosto alle 21.15 alla “Sagra de La Ventre” a Moglio

venerdì 10 agosto alle 21.15 alla “Festa dell’agricoltura” al Parco Villafranca a Garlenda

lunedì 13 agosto alle 21.15 in piazza San Michele ad Albenga

martedì 14 agosto alle 21.15 sul Molo Thor Hayerdal ad Andora

venerdì 24 agosto alle 21.15 in piazza Partigiani ad Alassio

domenica 26 agosto alle 21.15 in piazza Musso a Laigueglia

Sabato 14 luglio, oltre al concerto in piazza, il Comune e la Pro Loco di Cisano sul Neva hanno organizzato la manifestazione ludico-motoria non competitiva aperta a tutti “Solidar Run” il cui ricavato sarà interamente devoluto a BastapocoOnlus. Il ritrovo sarà alle 17.30 in piazza Gollo, per partire alle 18.30 e percorrere in allegria 4 chilometri. Saranno presenti stand gastronomici e alle 21.15 inizierà il concerto.

“Affrontiamo sempre ogni tournée con molto entusiasmo e anche quest’anno io e tutto il gruppo di musicisti siamo carichi di allegria, che speriamo di trasmettere al pubblico che ci segue – dice Marco Ghini, leader e cantante del gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”, nonché fondatore della onlus Bastapoco – Come di consueto, il ricavato dei nostri concerti e della vendita dei nostri cd musicali viene interamente devoluto a BastapocoOnlus, associazione di volontari che opera sul territorio con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro famigliari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti”.