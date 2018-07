Nando Rizzo Band per Riviera Music Festival 2018

Nando Rizzo Band per RIVIERA MUSIC FESTIVAL ALASSIO 2018

29 AGOSTO – PIAZZA PARTIGIANI – SPETTACOLO GRATUITO

~~~~~~~~~~~~

Alternando Nando Rizzo

MI MANCANO I CANTAUTORI 2018, è il tour che accompagna l’uscita di “…sogNando a Nord Est…” ,l’ ultimo lavoro discografico dell’alassino Nando Rizzo, completamente tratto dal suo libro di poesie “Canzoni, Pensieri e forse Poesie”.

Chitarrista, cantante e compositore, in questa serie di concerti Nando, accompagnato dalla sua band, gli “alteRNando”, propone un collegamento fra i suoi brani inediti e quelli dei cantautori ai quali è particolarmente legato o con i quali ha collaborato nel corso della sua carriera, come Nomadi (apertura concerto Settembre 2017), Pierò Pelù, Teresa De Sio e Franco Fasano. Le atmosfere passeranno dal sound elettrico più dinamico a quello acustico più intimo, con l’utilizzo talvolta di strumenti meno convenzionali nel rock come fisarmonica e percussioni (Alberto Garassino e Matteo Ricordo) ai quali si aggiungono il sax di Claudio Miceli e la batteria di Nico Terzi oltre alle chitarre 6 e 12 corde dello stesso Rizzo.

Impegnato anche teatralmente con lo spettacolo da lui scritto ed interpretato sulla vita di John Lennon “Il mondo di John”al settimo anno di tournèe europea,il cantautore ligure sta ultimando il suo nuovo musical, con musiche originali, che debutterà a gennaio 2019. Figlio d’arte, durante i suoi concerti spesso intervengono Luciano e Guido Rizzo, rispettivamente papà e zio, meglio conosciuti come i “Rizzo & Rizzo”, autori ed interpreti di molti brani di successo negli anni ’60 e ’70.

Proprio durante il concerto del 29 agosto i Rizzo & Rizzo festeggiano i 65 anni di carriera omaggiando il pubblico presente con “Cavalcata”, colonna sonora di alcuni film western che portarono il brano in vetta alle classifiche, che sarà eseguita con tutta la band.

~~~~~~~~~~~~

La serata sarà diretta e presentata da Marco Dottore.

~~~~~~~~~~~~

Uno spettacolo per tutti, gratuito, nella meravigliosa cornice di Piazza Partigiani!

~~~~~~~~~~~~

Evento a cura di:

Città di Alassio

Dallapartedellamusica

~~~~~~~~~~~~

Il Comune di Alassio

~~~~~~~~~~~~

Riviera Music Festival Alassio 2017 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa e Ge.S.Co ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.