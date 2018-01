MyGurus Beatles tribute band in concerto

Concerto tributo con i MyGurus, che proporranno il meglio del repertorio dei Beatles. Una preparatissima band che non ha bisogno di presentazioni e ripercorre l’intera discografia dei Beatles, dando ampio spazio a brani acustici e modernizzando il sound dei pezzi più elettrici e psichedelici. Alla riscoperta dei loro brani per una serata da non perdere!

Sul palco saliranno Salvatore Coco (voce), Andrea Minetti (chitarra, tastiera, sitar, kazoo, voce), Eros Crippa (chitarra, tastiera, fisarmonica, voce), Ivano Vigo (chitarra, voce), Ezio Secomandi (batteria) e Simone Perata (basso).

Ingresso 5 € riservato ai soci ARCI