Musical “Rivolta in ufficio” – Serata benefica dei Lions Savona

Si chiama “Rivolta in ufficio” ed è il musical che mercoledì 18 luglio alle ore 21 la Nati da un Sogno Academy porterà in scena nel piazzale del Maschio del Priamar di Savona. Il ricavato dello spettacolo, organizzato dal Lions Club Savona Torretta, sarà destinato ad un service benefico: l’acquisto di una speciale attrezzatura per il sollevamento di persone con ridotta mobilità in favore di due gemelline affette da SMA, rimaste recentemente orfane di padre.

“Il nostro Club Lions – dichiara il Presidente Rosario Tuvè – non è solo impegnato in grandi progetti benefici a livello nazionale e internazionale, ma cerca di essere sempre molto attento alle richieste di aiuto provenienti da vicino, dalla nostra città. Ringrazio sin da ora tutti coloro che, partecipando all’evento, contribuiranno nel concreto ad alleviare i problemi di questa famiglia, facilitando la vita alle splendide Lara e Gaia”.

“Ancora una volta artisti locali si prestano per un service benefico. In occasione del Natale 2017 i gruppi musicali dei Nathan e de Il Cerchio d’Oro sono stati protagonisti del video musicale ‘Il Natale Degli Altri’ (brano scritto da B. Lugaro e P.G. Abba) per il progetto ‘Almeno un attimo’, che ha lanciato la raccolta di fondi per l’acquisto di una incubatrice di trasporto neonatale da donare al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo e alla Croce d’Oro di Albissola Marina. Questa volta sono i Nati da Un Sogno, da anni scuola di recitazione e compagnia teatrale, orgoglio della nostra città, a prestare la loro arte”, conlcudono dal Lions Club Savona Torretta.