Il musical “Cena a Casa Addams” in scena a Pietra Ligure

Sabato 3 marzo, alle ore 21.00, al teatro comunale Guido Moretti di Pietra Ligure andrà in scena “Cena a Casa Addams”, un musical interamente cantato dal vivo della compagnia “Nati da un sogno” scoppiettante, frizzante e divertente adatto a grandi e piccini.

La storica Famiglia Addams aprirà le porte della sua strana casa alla Famiglia Beineke e per una sera proverà ad essere “normale”… ma chissà cosa può succedere in una serata in cui vengono a conoscersi le famiglie dei due probabili futuri sposi Lucas e Mercoledì…

Vi aspettano colpi di scena, coreografie mozzafiato, personaggi storici e tante, tante risate!

Biglietti:

platea € 15,00/12,00; galleria € 12,00/10,00

Abbonamento a 10 spettacoli:

intero € 150,00 / ridotto (under 18 e over 65) € 110,00

Nelle date degli spettacoli la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Prevendite:

Pietra Ligure: Ottica Pietrese, via Montaldo 16, Tel. 019 627710

Loano: Lollipop Dischi, via Garibaldi 64, Tel. 019 675488

(diritti di prevendita € 1,50 a biglietto)

online www.happyticket.it