Musica rinascimentale con l’ensemble ContrArco Consort

Musica rinascimentale per il nuovo appuntamento con l’”Estate Musicale Andorese” che nella suggestiva Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo propone “Non val acqua al mio gran foco”. L’associazione Vallinmusica presenta il ContrArco Consort, ensemble composto da viola da gamba e viola da braccio rinascimentale: il concerto racconta il genere della frottola che si sviluppa in Italia tra il XV e il XVI secolo. In origine era a carattere popolare e contenderà al madrigale il prima to della musica vocale.

È previsto un servizio taxi con partenza dalle ore 20 da piazza Doria al costo di 5 € a persona per andata e ritorno.

La rassegna proseguirà il 10 agosto con il Franco Boggero Quintet e “Una Punta da cinque”, in piazzetta santa Rita, il 17 agosto, concerto “Something Gnu” con lo Gnuquartet nella Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, dove la rassegna chiuderà il 31 agosto con “Fisarmonicando” e l’ensemble Ance Libere.