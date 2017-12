Musica nel Borgo con la marching band “Frastuono”

Il gruppo musicale della Società Filarmonica percorrerà le vie di Finalborgo proponendo musica natalizia ed una originale miscellanea di brani del proprio repertorio. Musica eterogenea ma soprattutto ritmica (popolar music e folk etnica) che permette di catturare l’attenzione del pubblico vivificando l’innato istinto musicale di ognuno.

Il ritmo, sapientemente miscelato, incalza in un crescendo che porta a danzare, a tenere il tempo e a partecipare in maniera assolutamente attiva. Non si tratta solo di una esecuzione itinerante ma di divertire con una studiata coreografia per donare freschezza ai pezzi musicali e predisporre l’orecchio all’ascolto. Musica per tutte le età, per intrattenimento e per coloro che ne associano l’ascolto ai ricordi ed ai propri interessi artistico/culturali.

Frastuono, ensemble di strumenti a fiato e a percussione il cui nome (dal dialetto africano “kumb”) richiama la cumbia, musica e danza popolare colombiana, è articolato sul modello delle marching band diffuse nelle hight school statunitensi. Nato per garantire un’offerta musicale di puro intrattenimento popolare coerente con le attuali aspettative del pubblico, testimonia, pur nella modernità dell’esecuzione, la tradizione della musica in piazza di cui il sodalizio finalborghese ne è uno storico rappresentante nell’attuale contesto di eventi musicali parcellizzati e disomogenei.