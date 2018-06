“Musica mundi” – Viaggio musicale tra i popoli con gli Hope Singers

Concerto del coro Hope Singers dal titolo “Musica mundi” in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, un vero e proprio viaggio musicale tra i popoli dai canti gospel e spiritual ai brani della cultura latinoamericana, greca, ucraina, spagnola e africana. Il coro sarà diretto da Alessandro Foresti (piano) e accompagnato da Vincenzo Albini (violino), Davide Tedesco (contrabbasso) e Angelo Mazzù (flauti).

Da quasi 25 anni gli Hope Singers, sotto la direzione dei musicisti di professione Margherita Chiminelli e Alessandro Foresti, interpretano la musica gospel e spiritual. Da tempo hanno anche intrapreso un nuovo cammino alla scoperta di altre sonorità appartenenti al patrimonio etnico sudamericano, africano ed esteuropeo con particolare attenzione alla musica Klezmer.

Approfondendo il repertorio balcanico gli Hope Singers si sono cimentati in generi estremamente variegati, ricchi di sfumature stilistiche dovute alle “contaminazioni” fra popoli diversi, in un’area storicamente interessata da molte migrazioni.

Slavi, ebrei, greci, turchi, rom e arabi hanno portato qui le influenze delle varie zone che hanno attraversato, dall’area mediorientale alla penisola iberica. Anche il mondo sudamericano ha offerto occasioni musicali e culturali molto interessanti: numerose sono state le esibizioni, con l’accompagnamento di musicisti boliviani, della celebre “misa criolla” di Ariel Ramìrez.

Il concerto è organizzato da Comune di Albisola Superiore e Arcimedia. In caso di pioggia si terrà nell’Oratorio Santa Maria Maggiore, nel Complesso San Nicolò in via San Nicolò 38.