Musica live e dj set per i 20 anni del Centro Ragazzi

Sabato 26 maggio sarà tempo di festa e divertimento con la musica live e il dj set per i 20 anni del Centro Ragazzi, evento interamente dedicato ai ragazzi delle scuole medie e superiori, presso il campo esterno del Palazzetto dello Sport.

Il Centro Ragazzi, ubicato presso le scuole di via Trilussa, è un servizio comunale che offre a bambini e ragazzi la possibilità di incontrarsi, socializzare, giocare e fare attività con l’attenta e professionale presenza di educatori che li accolgono e accompagnano in un percorso improntato alla formazione e alla crescita, insegnando loro le regole per saper stare insieme, progettare e programmare e coinvolgendoli in attività ludiche, ricreative e di laboratorio.

Ad esibirsi saranno dj Reason, Dunbo, Alin, Wespa, J. Losco, Rean de Rio, Mei e De Pollio.