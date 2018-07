“Musica sotto le Stelle” a Finalborgo

Venerdì 20 luglio dalle ore 21 nella suggestiva Finalborgo, Maria Frasca e Fabio Paxia protagonisti di “Musica sotto le Stelle”, originale iniziativa di alcuni commercianti di via Nicotera. Attività aperte in serata e live music in uno dei borghi più belli d’Italia.

Autodidatta, Maria canta da quando era bambina. La sua passione per il canto si manifesta già in tenera età. Dalle selezioni dello Zecchino D’Oro all’età di 9 anni, ai corsi di musica e canto, passando per seminari e collaborazioni con diversi musicisti ed interpreti. La sua versatilità le consente di sperimentare diversi generi musicali, dal pop al rock, jazz e blues, gospel e musical. Significativi gli incontri professionali con il performer e cantante Mattia Inverni e la cantante jazz Federica Tassinari, recentemente scomparsa.

Anche Fabio essenzialmente autodidatta, inizia a suonare la chitarra all’età di 13 anni. Approfondisce lo studio dell’improvvisazione, del Fingerstyle e del Flatpicking. Partecipa al Premio Rino Gaetano, al Festival di Castrocaro Terme, per poi suonare con artisti come Lorenzo Cherubini (Jovanotti), Red Canzian (Pooh), Valeria Caponnetto Delleani, Danilo Ballo. Nel 2015 la scoperta dell’octave mandolin lo spinge a realizzare, nel giro di solo un anno, il suo primo album da solista “The Coffee I’ve Never Had”.

Il repertorio proposto dal duo acustico, in costante aggiornamento, è caratterizzato da un mix di hits internazionali della tradizione pop, rock, blues, funky, jazz, senza escludere brani di musica italiana, interamente riarrangiate e personalizzate. Senza avvalersi di basi preregistrate, il duo punta ad un’attenta esecuzione dal vivo. Tecnica e accuratezza si miscelano sapientemente con passione e improvvisazione. Un duet assai versatile, particolarmente apprezzato quale raffinato accompagnamento musicale. La recente attività live, con un cospicuo numero di esibizioni, sta riscuotendo ottimi riscontri di pubblico e critica.