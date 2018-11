“Musica in Porto” – Concerto dell’Across Duo in Pop

Rinasce quest’anno “Musica in Porto”, la fortunata rassegna concertistica interrotta nel 2008 dopo aver riscosso entusiastici consensi per cinque edizioni. Il principio ispiratore è quello di unire cultura a impresa nel tessuto pulsante dell’economia savonese, il porto. Vado Ligure ospita sul suo territorio aziende di vasto respiro e oggi si ritrova al centro di una riqualificazione industriale, infrastrutturale e urbanistica di grande rilievo internazionale, volta a modificare nel futuro prossimo l’economia locale.

Il fulcro del progetto, oggi come allora, è rappresentato dai magazzini del caffè Pacorini, siti presso l’Interporto VIO. Gli spazi operativi per lo stoccaggio del caffè verranno rivoluzionati per creare la suggestiva cornice scenica, che ospiterà il concerto. Luci, nebbie, sacchi di caffè avvolgeranno il pubblico in una suggestione unica. Già all’ingresso, fuori dai capannoni, gli ospiti saranno accolti in un corridoio “industriale” costruito con container e reso suggestivo da apposita illuminazione. Un modo diverso, intrigante per visitare e vivere un luogo di lavoro così importante. Per l’azienda un modo diverso e stimolante di farsi conoscere.

Protagonista dell’emozionante concerto di sabato 10 novembre (i due spettacoli saranno alle ore 18:00 e alle ore 21:15) l’Across Duo in Pop formato Claudio Gilio alla viola ed Enrico Pesce al pianoforte. I due musicisti, che proprio nella loro diversità e sfidando le convenzioni, arrivano a produrre musica nuova, piena e coinvolgente, stupiranno ancora una volta per bravura, inventiva e vitalità. Loro tematica musicale è il crossover, incontro di generi diversi, mescolanze, contaminazioni musicali, culturali, etniche. La scelta è volta a “copiare” il vivace mondo imprenditoriale, la molteplicità di provenienza delle merci trattate in porto.

L’altra sede è stata individuata nella costruzione che ospita la S.M.S. Baia dei Pirati, bella struttura e simbolico affaccio ai cantieri, dove si costruisce la nuova piattaforma marittima. “Uno sguardo sul porto che cambia” è il titolo evocativo scelto per il concerto di venerdì 23 novembre alle ore 21. Protagonista dell’evento il Mal d’Estro Trio con il programma “Sur le fil”, che riprende un loro fortunato CD dallo stesso titolo.

L’eclettica formazione, costituita da due polistrumentisti, Bruno Giordano e Claudio Massola (l’uno clarinetto e sassofoni, l’altro clarinetto basso, clarinetto, flauti diritti, organetto diatonico), e dal pianoforte di Alessandro Delfino, proporrà un viaggio musicale accattivante. Si tratta di emozioni, virtuosismi, improvvisazioni e riflessioni fra musica classica e moderna, musica popolare e jazz, con un linguaggio di volta in volta intimistico ed essenziale oppure ricco di coloriture di ricerca.

Al termine dei concerti momenti di piacevole relax saranno il 10 novembre il Coffee Corner a cura di Minuto Caffè e il 23 novembre il rinfresco a cura della S.M.S Baia dei Pirati. Come per le passate edizioni è di fondamentale importanza la disponibilità entusiastica dell’azienda Pacorini a stravolgere i cicli lavorativi nei giorni dedicati all’allestimento degli spazi e agli spettacoli.

Il progetto può rinascere anche grazie alla sensibilità delle aziende sponsorizzatrici, Minuto Caffè e S.M.S. Baia dei Pirati, alla Fondazione De Mari e al Comune di Vado Ligure e alla fattiva collaborazione con l’Unione Utenti Porto di Savona-Vado Ligure. Indispensabile è il contributo del Ministero delle attività culturali.

SABATO 10 NOVEMBRE

INTERPORTO DI VADO LIGURE VIO – MAGAZZINI DEL CAFFE’ PACORINI

Via Trieste 25, VADO LIGURE

Ore 18.00 – Primo spettacolo

Ore 21,15 – Secondo spettacolo

ACROSS DUO IN POP

Claudio Gilio, viola

Enrico Pesce, pianoforte

A conclusione del concerto è previsto un coffee corner a cura di Minuto Caffè

VENERDI 23 NOVEMBRE

BAIA DEI PIRATI – UNO SGUARDO SUL PORTO CHE CAMBIA

Via Aurelia, 91 – VADO LIGURE

Ore 21.00

MAL D’ESTRO TRIO “Sur le fil”

Bruno Giordano, Saxofoni, Clarinetto

Claudio Massola, Clarinetto basso, Clarinetto, Flauti diritti, Organetto diatonico

Alessandro Delfino, Pianoforte

A conclusione del concerto è previsto un rinfresco a cura di S.M.S Baia dei Pirati

È necessaria la prenotazione