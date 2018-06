“MTV UP on tour” ai Golden Beach

“MTV UP! on tour” arriva in Liguria con un grandissimo evento, una novità assoluta per voi, i veri protagonisti di questa notte targata “MTV UP!”. Avrete la possibilità di rivedervi in televisione attraverso le telecamere di “MTV UP!”, che riprenderanno tutta la serata.

Il tour del format “MTV UP!” arriva al Golden Beach suddiviso in Day e Night per riprendere la vostra cittadina e fare un pò di casino. Durante tutta la giornata dell’evento ci troverai per le strade di Savona e sulle spiagge dei paesi limitrofi al luogo dell’evento. Successivamente la sera ci si scatenerà a colpi di hit musicali e tanto intrattenimento al Golden Beach.

L’allestimento del locale sarà curato nei minimi dettagli. La one night verrà brandizzata già all’ingresso nel club con un grandissimo gonfiabile e in tutti gli spazi dedicati all’evento con il logo inconfondibile di MTV, canale 130 di SKY.

Verranno regalati tantissimi gadget brandizzati (Cover, Cappellini, T-Shirt), show con giochi di luce e un mood musicale coinvolgente con tutte le migliori hit del momento, i tormentoni musicali di sempre e, sopratutto, il “Face In The Box”, un box insonorizzato adibito a confessionale dove le persone si confideranno ad un autore dietro alla telecamera e risponderanno a giochi e provocazioni.