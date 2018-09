“Mr Puma 60 Live Project” è un evento con musica dal vivo per festeggiare i sessant’anni del musicista savonese che in questa occasione presenterà in anteprima il suo nuovo progetto musicale, accompagnato sul palco da Gianni Pastorino (tastiere) e Alessandro Castelli (chitarra). Interverranno anche numerosi ospiti tra i quali Luca Morino (Mau Mau), Andrea Ceccon (Voci Atroci) ed Esmeralda Sciascia.

Gianni Briano, in arte Mr. Puma, è uno dei performer più interessanti della scena underground italiana. Cantante, autore e attore, tra i primi in italia a proporre la cultura Reggae del Sound System, nel 1994 riscuote un successo di rilevanza nazionale con il disco “Dal virus alla rivelazione”. In seguito inizia la collaborazione con il grande regista e autore teatrale Pippo Delbono e scrive e porta sui palchi spettacoli propri.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale E20 con il patrocinio del Comune di Finale Ligure nell’ambito del progetto culturale “La Fortezza Ritrovata”. che gode del sostegno della Compagnia di San Paolo.

Biglietto d’ingresso: 10 €